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Як Ломаченко побив Кроллу: ефектний фоторепортаж

1.4тЧитати матеріал російською

Українець Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) нокаутувавши Ентоні Кроллу (34-7-3, 13 КО), успішно захистив титули чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA.

Поєдинок пройшов при абсолютній перевазі нашого співвітчизника. Лише в першому раунді Вася давав можливість британцеві якось атакувати. Починаючи з другого раунду в ринзі був лише один боксер.

Ломаченко ефектно проводив комбінації, бив збоку, діставав аперкотами і в уже в третьому раунді рефері відрахував Кроллi нокдаун.

У четвертому раунді українському боксеру знадобилася лише хвилина, щоб відправити Ентоні у вбивчий нокаут.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на найефектніші знімки цієї битви.

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

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Відразу після бою Василь несподівано прийшов в роздягальню до британського боксера.

Пізніше з'явилася шокуюча інформація про те, що наш співвітчизник отримав перелом.

Крім того, були опубліковані відео кращих моментів битви, а також повний запис бою.

Президент України Петро Порошенко привітав Ломаченка. Пізніше баскетболіст збірної України Святослав Михайлюк захопився Васею, назвавши його найвеличнiшим в історії.

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Тема
Ломаченко - Кролла
Особи
Василь ЛомаченкоЕнтоні Кролла
Місце
СШАЛос Анджелес
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