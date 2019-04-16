Як Джокер: опублікований яскравий тизер нового бою Усика

Промоутерська компанія Matchroomboxing, що займається організацією бою між Олександром Усиком (16-0, 12 КО) і Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО), виклала перший тизер майбутньої битви.

У короткому промо наш чемпіоном світу WBC, WBO, IBF у важкій вазі постає в незвичному образі, схожому на типаж кіногероя всесвіту DC Джокера.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим порівняти двох знакових особистостей.

Для порівняння - ось так виглядає трейлер нового фільму про Джокера.

Ранiше кримчанин записав незвичайне звернення до українців, присвячене поєдинку проти Такама.

Як повідомляв OBOZREVATEL, було офіційно оголошено, що бій Усик - Такам перенесений і відбудеться 25 травня.

Також з'явилася інформація, що Усик може в майбутньому вийти на гонорари в десятки мільйонів доларів.

На думку промоутера українця Олександра Красюка, для цього боксеру потрібно виконати ряд умов.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!