''Біль та гіркота поразки'': стали відомі подробиці трагедії після бою Гвоздик - Стівенсон

Подруга канадця Адоніса Стівенсона Симона Год розповіла, що відбувалося в роздягальні боксера після важкого нокауту від українця Олександра Гвоздика в титульному бою 1 грудня 2018 року.
Дівчина зізналася, що суперник нашого спортсмена був вкрай засмучений тим, що не зміг протриматися всі 12 раундів.
"Промоутер боксера Івон Мішель зайшов після бою до роздягальні Адоніса, щоб показати записки суддів, за якими він лідирував на момент нокауту. Я бачила очі Адоніса. Так, в них були біль і гіркота поразки, але і було щось більше", - цитує Симону BoxingScene.
Гвоздик - Стівенсон
Гвоздик - Стівенсон
Подруга Стівенсона зізналася, що спочатку боксер відмовився від медичної допомоги.
"Лікар запитав його про самопочуття, чи є у нього головний біль. Адоніс сказав, що він в порядку. Але йому було жарко, він вирішив прийняти душ. Коли він повернувся після душу, то відчував себе не дуже добре. Я бачила це. Потім Адоніс пішов у ванну, я пішла за ним. Він взяв рушник, щоб охолонути, і сказав мені змученим голосом: "Крихітко, я не зовсім в порядку, у мене болить голова". Знала, що йому насправді погано, все було серйозно", – відверто поділилася Год.
Гвоздик - Стівенсон
Гвоздик - Стівенсон
Гвоздик - Стівенсон
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український боксер Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) нокаутував Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО) і завоював титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC). Бій пройшов на арені Videotron Centre в Квебеку в ніч на 2 грудня.
Після бою канадський полутяж був доправлений до лікарні. Він тривалий час перебував у реанімації в одній із клінік Квебека. Стівенсона помістили в штучну кому, він знаходився в стабільному стані в лікарні Квебека "Анфа Жезю", що спеціалізується на нейрохірургії та травмах голови.
Після виходу з коми у канадця частково були відсутні рухові рефлекси. Незабаром стан суперника Гвоздика почав покращуватися: боксер почав сідати і дихати без кисневої маски.
Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик прокоментував ситуацію після чемпіонського бою Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона. Український боксер заявив, що в страшному інциденті винна медицина в його країні.
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