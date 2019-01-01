''Біль та гіркота поразки'': стали відомі подробиці трагедії після бою Гвоздик - Стівенсон

Подруга канадця Адоніса Стівенсона Симона Год розповіла, що відбувалося в роздягальні боксера після важкого нокауту від українця Олександра Гвоздика в титульному бою 1 грудня 2018 року.

Дівчина зізналася, що суперник нашого спортсмена був вкрай засмучений тим, що не зміг протриматися всі 12 раундів.

"Промоутер боксера Івон Мішель зайшов після бою до роздягальні Адоніса, щоб показати записки суддів, за якими він лідирував на момент нокауту. Я бачила очі Адоніса. Так, в них були біль і гіркота поразки, але і було щось більше", - цитує Симону BoxingScene.

Гвоздик - Стівенсон

Гвоздик - Стівенсон

Подруга Стівенсона зізналася, що спочатку боксер відмовився від медичної допомоги.

"Лікар запитав його про самопочуття, чи є у нього головний біль. Адоніс сказав, що він в порядку. Але йому було жарко, він вирішив прийняти душ. Коли він повернувся після душу, то відчував себе не дуже добре. Я бачила це. Потім Адоніс пішов у ванну, я пішла за ним. Він взяв рушник, щоб охолонути, і сказав мені змученим голосом: "Крихітко, я не зовсім в порядку, у мене болить голова". Знала, що йому насправді погано, все було серйозно", – відверто поділилася Год.

Гвоздик - Стівенсон

Гвоздик - Стівенсон

Гвоздик - Стівенсон

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