''Я забув'': Ломаченко зробив відверте зізнання про чемпіонський бій

Український чемпіон легкої ваги Василь Ломаченко зізнався, що йому доводиться фактично заново вчити прийоми через вимушений піврічний простій. За словами боксера, травма плеча, отримана ним в поєдинку проти Хоох Лінареса, внесла істотні корективи в тренувальний процес.

"Я мав шість місяців відпочинку. Забув багато рухів і ударів. Зараз я завантажую в свою голову нову програму. У мене не було такого довгого періоду відпочинку. Коли я виступав в любителях, то у мене був дуже напружений розклад. Кожен день потрібно залишатися сфокусованим, фізично сильним. У мене було багато змагань. Це перша велика відпустка в моєму житті. Я щасливий і скучив за боксом", - заявив Ломаченко.

Нагадаємо, Василь Ломаченко повернеться в ринг 8 грудня, коли проведе об'єднавчий бій з чемпіоном Всесвітньої боксерської організації Хосе Педрасою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хорхе Лінарес зробив зухвала заява про поєдинок проти Василя Ломаченка.