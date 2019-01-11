''Я тебе вб'ю'': Кличко розповів, як його довели до жаху після бою

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко згадав найстрашніший момент у кар'єрі. Після бою 16 жовтня 2010 року його суперника Шеннона Бріггса забрала швидка допомога.

"Я нагадаю, що після цього поєдинку, одразу ж спустившись із рингу, він втратив свідомість. Його привезли до шпиталю в інтенсивну терапію. Я приїхав, коли мені сказали, що він втратив свідомість і протягом трьох-чотирьох годин без свідомості. Я терміново прилетів до шпиталю. Це найстрашніше, що може бути – твій суперник отримав травми, і не дай Бог там... Які можуть мати наслідки, причому найсерйозніші. Я приїхав до шпиталю, нікого не пускали. Всі журналісти були біля інтенсивної терапії. Мене все-таки пропустили, в палаті перебувала лише його дружина", – згадав жахливі події Кличко в інтерв'ю Russian Fight Club.

Віталій Кличко - Шеннон Бріггс boxingscene.com

Віталій Кличко - Шеннон Бріггс boxingscene.com

Віталій Кличко - Шеннон Бріггс boxingscene.com

Віталій Кличко - Шеннон Бріггс boxingscene.com

Віталій Кличко - Шеннон Бріггс boxingscene.com

Український боксер також пригадав діалог, який відбувся у них із суперником у лікарняній палаті.

"Я зайшов, Шеннон Бріггс лежить напівоголений, з крапельницею, і так далі. Відкриває очі і каже: "Кличко, я тебе в наступному бою вб'ю! Я тобі обіцяю". Як камінь із мене впав. Ну, слава Богу, все нормально! Я заспокоївся, що з ним усе нормально і він все-таки хоче перемогти мене в наступному бою, це дуже здорово. Я думаю, що тоді він не здав допінг-контроль. У мене великі підозри, що таку кількість ударів він міг стримати лише під якимись стимуляторами", – звинуватив суперника в нечесній грі наш спортсмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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