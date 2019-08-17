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"Я шокований!" Джошуа зізнався, чому програв Руїсу

2.7т Читати матеріал російською

Колишній чемпіон WBA Super, WBO, IBF супертяж Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) пояснив сенсаційну поразку мексиканцю Енді Руїсу-молодшому (33-1, 22 КО).

"Як я йому програв? Лаки-панчем. Той удар немов був посланий Руїсу Богом. Ні, у мене не було струсу мозку. Але це правда, коли рефері зупинив поєдинок, я навіть не знав, в якому раунді це сталося. Я шокований, що Руїсу знадобилося 4 раунди, щоб остаточно мене добити", - цитує Vringe слова британця.

Джошуа визнає свою помилку:

"Руїс не був вражений. Мені потрібно було продовжувати працювати в тому ж дусі. Але інстинкт всередині сказав мені: "Бум!", i я кинувся на добивання. Для мене все завершилося в той момент, коли я пропустив лівий хук в скроню", - заявив Ентоні.

Джошуа знає, як необхідно провести реванш

"Я не боксував так, як повинен був. Всі ці стрибки по рингу, танці, низько опущені руки. Та й за свою передню ногу я не повинен був його пропускати. Це все не було планом на бій. Потрібно в реванші все робити так, як я робив в 3-му раунді до нокдауну. Адже мені не склало труднощів впустити його. Просто потрібно боксувати з розумом", - підсумував Джошуа.

Новини
Руїс виступив з радикальною заявою про реванш з Джошуа

Нагадаємо, що 2 червня 29-річний Енді Руїс-молодший сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа, ставши новим чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі. 5 червня команда Джошуа активувала опцію про матч-реванш з мексиканцем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно було офіційно оголошено, що реванш Руїс - Джошуа пройде в Саудівській Аравії, хоча в якості варіантів розглядалися також США, Мексика та Велика Британія.

Також було названо фантастичний гонорар Руїса за реванш з Джошуа.

Пізніше Енді Руїс-молодший заявив, що не збирається битися з Ентоні Джошуа 7 грудня о Саудівської Аравії.

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Тема
Джошуа – Руїс: реванш
Особи
Ентоні Джошуа Енді Руїс-молодший
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