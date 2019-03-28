"Я прийняв рішення ..." Непереможний український боксер зробив заяву про кар'єру

Непереможний український боксер Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) оголосив про зміну вагової категорії і спуск в першу напівсередню вагу.

"Дорогі друзі та вболівальники, я прийняв рішення продовжити свою боксерську кар'єру в категорії 63,5 кг. Цього року я очікую великих боїв у цій ваговій категорії. Зараз ми ведемо переговори з промоутером, щоб уже в наступному бою боксувати з кимось, хто перебуває у першій десятці рейтингу будь-якої з версій. Дякую всім за підтримку! Слава Україні!" — написав Тарас у себе в Instagram.

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Зазначимо, що в цьому дивізіоні виступає ще один українець — Віктор Постол (30-2, 12 КО).

10 березня Шелестюк тріумфально повернувся в ринг після 19-місячної перерви в кар'єрі. 33-річний уродженець Макіївки в напівсередній вазі переміг Мартіна Анхела Мартінеса (19-17-1, 12 KO).

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