"Я прийняв рішення ..." Непереможний український боксер зробив заяву про кар'єру

Непереможний український боксер Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) оголосив про зміну вагової категорії і спуск в першу напівсередню вагу.
"Дорогі друзі та вболівальники, я прийняв рішення продовжити свою боксерську кар'єру в категорії 63,5 кг. Цього року я очікую великих боїв у цій ваговій категорії. Зараз ми ведемо переговори з промоутером, щоб уже в наступному бою боксувати з кимось, хто перебуває у першій десятці рейтингу будь-якої з версій. Дякую всім за підтримку! Слава Україні!" — написав Тарас у себе в Instagram.
🚨BREAKING NEWS🚨 Dear friends and fans, I decided to continue my boxing career at 140 lb category. I'm looking for big fights at this weight class division this year . Now we are negotiating with the promoter to fight with someone from the top 10 of any rating versions for the next bout. Thank you all for your support! God bless. Дорогі друзі та вболівальники, я прийняв рішення продовжити свою боксерську кар'єру в категорії 63,5кг. В цьому році я очікую великих боїв в цій ваговій категорії. Зараз ми ведемо переговори з промоутером, щоб уже в наступному бою боксувати з кимось хто знаходиться в першій 10-ці рейтингу будь-який з версій. Дякую всім за підтримку! Слава Україні! #iamTARAS #Shelestyuk #teamShelestyuk #juniorwelterweight #tarasshelestyuk # 140lbs #noexcuses #lightwelterweight #nofear #breakingnews # Шелестюк
Зазначимо, що в цьому дивізіоні виступає ще один українець — Віктор Постол (30-2, 12 КО).
10 березня Шелестюк тріумфально повернувся в ринг після 19-місячної перерви в кар'єрі. 33-річний уродженець Макіївки в напівсередній вазі переміг Мартіна Анхела Мартінеса (19-17-1, 12 KO).
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