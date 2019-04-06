"Я повинен випробувати": Усик дав перший коментар по новому бою

Чемпіон світу WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) вперше прокоментував офіційне оголошення свого бою з камерунцем Карлосом Такамом.

Усик - Такам

"У крузервейте я став абсолютним чемпіоном світу і це моя мета і в новому дивізіоні. Це справжній виклик і він розпочнеться 25 травня в поєдинку проти Карлоса Такама. Це перший бій в новому дивізіоні, але я повинен випробувати свої сили в поєдинку з суперником світового класу", – сказав Усик в інтерв'ю Sky Sports.

Нагадаємо, що бій Усик - Такам відбудеться 25 червня в Оксон-Хіллі (штат Меріленд). Букмекери вже опублікували однозначні котирування на цей поєдинок.

Відзначимо, що поєдинок українця перенесли через через проведення 18 травня битви американського чемпіона Деонтея Уайлдера з його співвітчизником Домініком Бризiлом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Олександр Красюк розповів, як насправді проходили переговори Усика з росіянином Олександром Повєткіним.

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