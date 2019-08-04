"Я не зрозумів, ви змовилися?" Усик і Ломаченко обламали оператора

Непереможний український важкоаговик Олександр Усик (16-0, 12 КО) продовжує підготовку до свого дебюту в супертяжах.

Під час одного із занять українця попросили продемонструвати на камеру боксерську двійку (джеб з двох рук).

Але кримчанин вирішив обламати оператора, і двійку зобразив у вигляді намальованої в повітрі цифри. Через мить виявилося, що подібний трюк витворив і знаходиться в залі Василь Ломаченко.

"Щось не зрозумів, ви що змовились? Цей таку ж намалював тільки що", - заявила ображено людина з камерою, на що Ломаченко резонно відповів в притаманному тільки йому стилі.

"Кожен боксер знає, що треба робити коли тебе просять показати двiєчку. Боксери вони ж розумні хлопці: це не обов'язково руками махати, вона може виглядати по-різному", - жартівливо пояснив Василь, продемонструвавши відповідні жести.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ломаченко зробив прогноз на свій теоретичний бій з Тайсоном Ф'юрі.

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