Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Я не зрозумів, ви змовилися?" Усик і Ломаченко обламали оператора

2.5т Читати матеріал російською

Непереможний український важкоаговик Олександр Усик (16-0, 12 КО) продовжує підготовку до свого дебюту в супертяжах.

Під час одного із занять українця попросили продемонструвати на камеру боксерську двійку (джеб з двох рук).

Але кримчанин вирішив обламати оператора, і двійку зобразив у вигляді намальованої в повітрі цифри. Через мить виявилося, що подібний трюк витворив і знаходиться в залі Василь Ломаченко.

"Щось не зрозумів, ви що змовились? Цей таку ж намалював тільки що", - заявила ображено людина з камерою, на що Ломаченко резонно відповів в притаманному тільки йому стилі.

"Кожен боксер знає, що треба робити коли тебе просять показати двiєчку. Боксери вони ж розумні хлопці: це не обов'язково руками махати, вона може виглядати по-різному", - жартівливо пояснив Василь, продемонструвавши відповідні жести.

Новини
"Я був швидше": Ломаченко розповів про "коротку бійку" з Усиком

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ломаченко зробив прогноз на свій теоретичний бій з Тайсоном Ф'юрі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Олександр Усик Василь Ломаченко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel