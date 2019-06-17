"Я не сильно": екс-суперник Усика безглуздо виправдався за підлість в скандальному півфіналі WBSS

Латвійська важкоатлет Майріс Брієдіс звинуватив свого суперника по півфіналу Всесвітньої суперсила боксу (WBSS) Кшиштофа Гловацьки в брудній поведінці.

Коментуючи скандал у поєдинку двох екс-суперників Олександра Усика, коли він вдарив суперника ліктем в щелепу, Брієдіс зазначив, що до цього послідував удар суперника.

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Брієдіс – Гловацьки skaties.lv

"Я нахилився, я не очікував, що він ударить мене по потилиці. Він перетворився в Марко Хука, зробивши це. Я просто відповів так, як зміг відповісти, як відчував в той момент. Насправді я не сильно його видалив. Я просто показав, що не варто цього робити в боксі", – наводить слова Майріас vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Майріс Брєдіс нокаутував Кшиштофа Гловацьки в третьому раунді, проте поєдинок викликав безліч суперечок.

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