"Я не розумію": у чемпіона світу обурилися через Ломаченка

Тренер чемпіона світу IBF у напівсередній вазі Ерола Спенса Деррік Джеймс заявив, що українець Василь Ломаченко кілька років тому незаслужено став найкращим боксером року. На думку американського фахівця, це звання мав отримати чемпіон WBO Теренс Кроуфорд.

"Мені він подобається, я його фан. Я вважаю, що він виграв звання бійця року кілька років тому, але вони віддали його Ломаченку. Я цього не розумію, він став абсолютним чемпіоном, а той побив двох людей, яких мало хто знає, і став бійцем року. Це було те ще л*йно. Теренс повинен був стати бійцем року", - цитує Джеймі VRinge.

Василь Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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