МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

"Я не розумію": у чемпіона світу обурилися через Ломаченка

1.2тЧитати матеріал російською

Тренер чемпіона світу IBF у напівсередній вазі Ерола Спенса Деррік Джеймс заявив, що українець Василь Ломаченко кілька років тому незаслужено став найкращим боксером року. На думку американського фахівця, це звання мав отримати чемпіон WBO Теренс Кроуфорд.

"Мені він подобається, я його фан. Я вважаю, що він виграв звання бійця року кілька років тому, але вони віддали його Ломаченку. Я цього не розумію, він став абсолютним чемпіоном, а той побив двох людей, яких мало хто знає, і став бійцем року. Це було те ще л*йно. Теренс повинен був стати бійцем року", - цитує Джеймі VRinge.

Новини
"Надерти дупу": Ломаченко передав привіт американському чемпіону

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

instagram.com/lomachenkovasiliy

Як повідомляв OBOZREVATEL:

.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Василь Ломаченко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки