"Ненавидиш мене": Ф'юрі обматюкав Володимира Кличка

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі (27-0-1, 19 КО), який у 2015 році переміг Володимира Кличка в чемпіонському бою, різко висловився щодо можливого повернення українця в ринг.

"Йому, напевно, вже 43. Володимир був поганий у свої кращі роки. Він – великий невдаха. Жалюгідний невдаха. Він ніколи не був хороший", – цитує Ф'юрі vringe.com

Тайсон Ф'юрі після перемоги над Володимиром Кличком

Питання про те, чи думає Кличко повернутися в бокс, буквально підірвало британця лайками на адресу Володимира.

"100% він думає про це! Я буду переслідувати тебе до дня твоєї смерті. Буду снитися тобі в нічних кошмарах. Ти ніколи не переможеш "Циганського короля". Я надрав тобі дупу, с*ко. Пам'ятай це. Ти також відомий, як "С*чко". Це правда. Він ненавидить мене. Ти ненавидиш мене. Хіба ні, Володимире? Ти ненавидиш мене. Я відчуваю ненависть", – буквально прокричав журналістам Ф'юрі.

Кличко – Ф'юрі

Нагадаємо, що 28 листопада 2015 року чемпіон світу за версіями WBA/WBO/IBF/IBO Володимир Кличко сенсаційно програв у бою з британцем Тайсоном Ф'юрі. Поєдинок у Дюссельдорфі на стадіоні Esprit Arena завершився поразкою українського суперважа за очками – 112:115, 112:115, 111:116.

Після бою Володимир визнав свою поразку і силу опонента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний український боксер, дворазовий чемпіон світу у суперважкій вазі Володимир Кличко шкодує, що не зміг отримати реванш із Ф'юрі, незважаючи на те, що як людина він поводиться огидно.

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