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"Я його не поважаю, він розлючений": американський боксер нагрубив Ломаченку

1.3тЧитати матеріал російською

Американський боксер Теофімо Лопес вкотре зухвало висловився на адресу українського чемпіона Василя Ломаченка.

21-річний проспект всіляко намагається нагадати про себе, використовуючи ім'я нашого співвітчизника. Лопес кинув черговий виклик Василю, пообіцявши перемогти його в очному поєдинку.

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Теофімо Лопес і Василь Ломаченко

Теофімо Лопес і Василь Ломаченко

"Я буду на поєдинку Ломаченко – Кемпбелл. Лома розлючений. Коли ти злий на щось, то схильний до помилок. Чи поважаю його? Звичайно, ні. Всі інші поважають, а я – ні. Взагалі його не боюся. Кожен, хто виходив із ним на ринг, говорили, що він кращий. Вони стверджували це ще до бою. Вірю, що наш бій відбудеться, і знаю, що ми вже вивели його із себе. Я вже зламав його психологічно, тому перший раунд за мною", – наводить слова Лопеса iSport.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня боксерська рада (WBC) офіційно назвала дату об'єднавчого бою Ломаченко – Кемпбелл.

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Особи
Теофімо ЛопесВасиль Ломаченко
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Очередной дурачек...знатно он отгоебет от Ломы))) Лома не взбешен, Ломе пох)))
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