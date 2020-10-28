Я хочу затягнути Усика в траншеї, – Чісора

Максим Іншаков Бокс 21:19, 28.10.2020

Британський супертяж Дерек Чісора (32-9, 23 КО) напередодні поєдинку з українцем Олександром Усиком (17-0, 13 КО), заявив, що не може вийти з ним віч-на-віч і просто боксувати.

За словами Чісори, кримчанин повинен битися за його правилами.

"Я хочу затягнути його в траншеї. Я хочу забратися йому під шкіру, і можу гарантувати, що якщо мені це вдасться, то йому – нi. Я готовий до того, щоб забратися йому під шкіру, 100%. Він готовий до того ж? Я так не вважаю. Я буду зарядженим з першого раунду і до того, коли бій закінчиться", – цитує Чісору Skysports.

Нагадаємо, що Усик (17-0, 13 КО) другий бій в суперважкій вазі проведе в суботу, 31 жовтня. Сімферополець битиметься з Чісорою в Лондоні. Вже був опублікований список каналів, які покажуть зустріч.

Раніше відомий український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач розкритикував фізичний стан Олександра Усика

Коментувати
Спорт Бокс

Дивіться також

Єрмак заявив про свою вирішальну роль у закінченні війни на Донбасі

Де дивитися бій Усик – Чісора: розклад трансляцій

Російський бітум возили в Україну контрабандою всупереч санкціям, – експерт

У Росії пояснили, чому повністю провалився "Північний потік-2"

День визволення України від нацистів: як це було 76 років тому. Архівні фото