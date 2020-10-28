Я хочу затягнути Усика в траншеї, – Чісора

Британський супертяж Дерек Чісора (32-9, 23 КО) напередодні поєдинку з українцем Олександром Усиком (17-0, 13 КО), заявив, що не може вийти з ним віч-на-віч і просто боксувати.

За словами Чісори, кримчанин повинен битися за його правилами.

"Я хочу затягнути його в траншеї. Я хочу забратися йому під шкіру, і можу гарантувати, що якщо мені це вдасться, то йому – нi. Я готовий до того, щоб забратися йому під шкіру, 100%. Він готовий до того ж? Я так не вважаю. Я буду зарядженим з першого раунду і до того, коли бій закінчиться", – цитує Чісору Skysports.

Нагадаємо, що Усик (17-0, 13 КО) другий бій в суперважкій вазі проведе в суботу, 31 жовтня. Сімферополець битиметься з Чісорою в Лондоні. Вже був опублікований список каналів, які покажуть зустріч.

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