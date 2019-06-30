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"Я чекаю тебе!" Такам сказав, що зробить з Усиком

1.8тЧитати матеріал російською

Камерунський супертяж Карлос Такам (36-5-1, 28 КО) впевнений що нокаутує непереможного українця Олександра Усика (16-0, 12 КО) в його першому бою в хевівейте.

"Я чекаю тебе!" Такам сказав, що зробить з Усиком

"Я збираюся битися з Усиком у вересні. Але, до сих пір не знаю, де відбудеться бій. Чи буде це Меріленд або в Великобританія або десь ще. Я не хочу чекати і думаю, що у мене буде ще один поєдинок перед поєдинком з Усиком у вересні. Хочу, щоб Усик видужав, тому що я чекаю цього бою і знаю, що виграю. Я збираюся нокаутувати його. Усик, я чекаю тебе у вересні", – сказав Такам в інтерв'ю Boxing247.com.

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Після захисту титулів у бою з Тоні Белью, Саша прийняв рішення про перехід в суперважку вагу, але через пошкодження біцепса, його дебют в супертяжах, який повинен був пройти 25 травня в бою проти камерунця Карлоса Такама, так і не відбувся.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Усик призначений обов'язковим претендентом в суперважкому дивізіоні.

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