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"Я божевільний, е моє": Усик кинув виклик Викрадачеві трупів

2.8т Читати матеріал російською

Непереможний український важковаговик Олександр Усик (16-0, 12 КО) кинув виклик британському боксеру Ділліану Уайту на прізвисько Викрадач трупів.

Уайт 25 червня не зміг стримати емоції, коментуючи рішення WBO зробити Олександра Усика обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс в суперважкій вазі.

Під час інтерв'ю Усика Youtube-каналу Behind The Gloves журналістка поцікавилася у українця, як він ставиться до цієї ситуації.

"Не я себе призначаю, це по-перше. А по-друге: я готовий з ним побоксувати за це місце. Мені абсолютно все одно. Я не збираюся отримувати жодних дивідендiв або презентiв. Я готовий боксувати абсолютно з ким завгодно. Я божевільний хлопець, е моє. Мені потрібен бокс", - відповів Усик.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Уайт в неділю, 21 липня, переміг колумбійця Оскара Ріваса (26-1) і завоював титул тимчасового чемпіона WBC.

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Олександр Усик Ділліан Уайт
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