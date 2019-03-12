"Я б ніколи так не вчинив": Ломаченко зробив відверте зізнання

Український чемпіон світу за версіями WBA Super і WBО Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) вважає нерозумним рішення Майкі Гарсії перейти в напівсередню вагу, щоб кинути виклик Ерролу Спенсу за пояс IBF.

Василь Ломаченко boxingnews24.com

"Я поважаю його. Це не неможливо, але якщо б я був на його місці, я б ніколи так не вчинив. Спенс не звичайний боксер. Він не схожий на боксера, який просто приходить у спортзал", — сказав Ломаченко в інтерв'ю boxingnews24.com.

Василь пояснив, що робить Спенса таким особливим.

"Його сила і тиск. Він у зовсім іншiй вазі. Коли ви піднімаєтеся на дві вагові категорії, це дуже складно. А Спенс кращий у своїй вазі", — сказав Ломаченко, порівнюючи навички Майкі зі Спенсом.

Нагадаємо, що незабаром Майкі Гарсія дебютує в напівсередній ваговій категорії поєдинком проти чемпіона дивізіону за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) Ерола Спенса. Зустріч відбудеться 16 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018-го Ломаченко здобув перемогу над колумбійцем Мігелем Марріагою, який відмовився виходити з кута після 7-го раунду.

У ніч із 8 на 9 грудня 2018-го Василь Ломаченко побив Хосе Педрасу в об'єднавчому бою за звання чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA.

12 грудня Василь очолив грудневий рейтинг авторитетного спортивного журналу Sports Illustrated кращих боксерів незалежно від вагової категорії.

Ломаченко за підсумками 2018 року посів перше місце в рейтингу кращих боксерів планети за версією порталу Boxingtalk.

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