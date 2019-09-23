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23 вересня • оновлено в 10:52
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WWFC 15: всі чемпіонські пояси залишилися в Україні

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21 вересня в київському Палаці спорту відгримів міжнародний турнір зі змішаних бойових мистецтв WWFC 15. В рамках івенту відбулося 14 поєдинків, 4 з яких стали титульними.

WWFC 15: всі чемпіонські пояси залишилися в Україні

Сергій Гузєв (Україна) - Гжегож Шиви (Польща)

Головною подією WWFC 15 стала друга захист Сергієм Гузева титулу чемпіона WWFC у вазі до 84 кг. У гексагон українцеві опонував поляк Гжегож Шиви. Це був перший виступ сумчанина після неймовірного за напруженням поєдинку проти бразильця Вагнера Сілви в червні минулого року. Цього разу йому знову довелося пройти складний 5-раундовий марафон. Покладаючись на перевагу у фізичній силі, претендент при першій можливості прагнув зв'язати Сергія в клінчі і відтіснити до сітки, виснажуючи метушнею і пробиваючи ліктями з ближньої дистанції. Гузев відзначився кількома тейкдаунамі, але виконувати соло в партері суперник йому не дозволив, або зв'язуючи по руках, або повертаючись в стійку. У третьому раунді чемпіон грунтовно доклав поляка і в ударка, двічі потрясаючи зустрічними влученнями в голову, але в обох випадках Шиви вдавалося швидко відновитися. Підсумком напруженої, виснажливої сутички, яку обидва бійця завершували практично без сил і з серйозними розсіченнями, стало роздільне рішення суддів на користь Гузева: 48-47, 48-47 і 47-48.

Гжегож Шиви, Сергій Гузєв

Гжегож Шиви, Сергій Гузєв

Сергій Гузєв

Сергій Гузєв

Світлана Гоцик (Україна) - Магдалена Сормова (Чехія) II

Реванш української "Птахи Фенікс" Світлани Гоцик і чешки Магладени Сормово для уболівальників став однозначно найбільш очікуваною подією турніру, виправдавши найсміливіші очікування. До цього суперниці зустрічалися в червні 2018 року на WWFC 11. В тому поєдинку Сормова здобула перемогу в першому раунді. Реванш суперниць також не протривав довго. Магдалена зазвичай пішла вперед, утримуючи українку на дистанції фронт-кичками, і вже незабаром після стартового гонгу зайняла домінуючу позицію в партері, атакуючи Світлану ударами в голову. Гоцик вдалося піднятися, але в стійці бій не затримався, і українка знову опинилася під суперницею. Проте, на цей раз Світлані вдалося забрати руку Сормово, яка не змогла скинути захоплення, навіть піднявши і що є сили кинувши Гоцик спиною на настил. Після чого Світлана довела прийом до логічного завершення – класичний важіль ліктя змушує Магдалену здатися, і титул чемпіонки WWFC у вазі до 52 кг повертається до "Птаха Фенікс".

Світлана Гоцик

Світлана Гоцик

Володимир Тесля, Світлана Гоцик, Денис Перч

Володимир Тесля, Світлана Гоцик, Денис Перч

Кирило Горобець (Україна) - Ринат Саякбаем (Киргизстан)

Один з найбільш самобутніх і видовищних бійців WWFC українець Кирило Горобець підкорив новий рубіж, завоювавши звання тимчасового чемпіона ліги у вазі до 70 кг. Його суперник по бою за вакантний пояс, киргиз Рінат Саякбаем, відразу зайшов з козирів, покладаючись на ударну міць. Однак, Кирило, знаючи про головне зброю Ріната, був уважним і своєчасно уникав його небезпечних випадів на ногах. Сам Горобець атакував рідше, але значно точніше, закріплюючи перевага тейкдаунамі і домінуванням на покритті. Ситуація повторювалася в кожному з раундів аж до третього, в якому і настала розв'язка. Горобець знову опинився зверху в партері і знову завершив бій нетривіально, провівши досить рідкісний задушливий прийом з екзотичною назвою "перуанський краватку". Наступна мета Кирила – діючий чемпіон Михайло Одінцов.

Кирило Горобець - Ринат Саякбаем

Кирило Горобець - Ринат Саякбаем

Кирило Горобець

Кирило Горобець

Кирило Горобець

Кирило Горобець

Олена Рассохина (Україна) - Елейн Ліл (Бразилія)

Перший титульний поєдинок турніру за вакантний пояс чемпіонки у вазі до 48 кг вийшов швидкоплинним. Українка Рассохина рішуче пішла на суперницю з Бразилії, чергуючи лоу-Кікі і удари з рук в голову. Ліл не встигала зреагувати на випади Олени і вирішила шукати порятунку в клінчі, але тим самим лише наблизила сумний для себе результат. У своєму фірмовому стилі Рассохина кинула суперницю на настил через стегно, а в партері забрала руку на больовий прийом (важіль ліктя), після чого Ліл тільки і залишалося, що капітулювати на користь нової чемпіонки світу.

Алена Рассохина

Алена Рассохина

Хусейн Асхабов (Люксембург) - Луїз Фільо (Бразилія)

Екс-чемпіон WWFC у вазі до 61 кг Хусейн Асхабов вийшов на бій проти бразильця Луїза Фільо з додатковою мотивацією – прямо перед цим його брат-близнюк Хасан несподівано поступився іншому представнику однієї з найсильніших шкіл ММА. "Відбувати" довелося ні в чому не винному Фільо, який був буквально зім'ятий рішучими діями Хусейна. Асхабов зрубав його лоу-кіком, додав кілька ударів в голову на покритті, а коли Луїз спробував встати, красиво і жорстко кинув його на настил з прогином. Прийти в себе бразилець так і не встиг – Асхабов майстерно провів задушливий прийом "гільйотиною", змусивши Фільо здатися.

Елісмар Ліма да Сілва (Люксембург) - Хасан Асхабов (Бразилія)

Колишній чемпіон WWFC у вазі до 66 кг Хасан Асхабов вийшов в гексагон вперше з березня 2018 року, коли в одному з головних поєдинків турніру WWFC 10 захистив титул від посягань білоруса Михайла Одинцова. На цей раз бій не був титульним, але суперник – бразилець Елісмар Ліма да Сілва – виявився набагато більш конкурентним. Те, що Хасану доведеться непросто, стало очевидно вже в першому раунді. Він впевнено розпочав зустріч, пройшов в ноги бразильцеві, перевів його вниз і вийшов на задушливий через спини, але Елісмар якимось незбагненним чином вирвався з захоплення. Незабаром вже сам бразилець був зверху в партері, а проявляти майстерність захисту довелося Асхабову, скинути візаві з фул-Маунт. Друга п'ятихвилинка перетворилася на справжній кошмар для Хасана – Елісмар вже незабаром після початку накинув трикутник і тим самим надовго фактично знерухомила Асхабова в партері, а в другій половині зайшов на вбивчий, здавалося б, задушливий через спини. В обох випадках Хасан не здався, проявивши чудеса стійкості. Здебільшого терпіти, покладаючись на силу волі, довелося Асхабову і в заключному раунді. Він все-таки дотягнув до фінального гонгу, але перемога одноголосним рішенням суддів заслужено пішла бразильцеві.

Ельнур Велієв (Україна) - Хвіча Коридзе (Грузія)

Багаторазовий призер чемпіонатів світу з бойового самбо і ММА в складі збірної України Ельнур Велієв успішно дебютував під егідою WWFC, не залишивши шансів талановитому опоненту з Грузії Хвичия Коридзе. Останній намагався діяти ефектно, але ефективності йому явно не вистачало. Велієв на досвіді зробив перебування суперника в Гексагон максимально некомфортним. Велику частину часу Коридзе довелося провести в партері в позиції обороняється. І хоча серйозної шкоди Хвичия все ж вдалося уникнути, сковуючи українського домінанта, перевага Ельнура питань не викликало. Закономірне одноголосне рішення суддів на користь Велиева.

Кирило Горобець, Олена Рассохина, Світлана Гоцик, Сергій Гузєв

Кирило Горобець, Олена Рассохина, Світлана Гоцик, Сергій Гузєв

Результати всіх поєдинків WWFC 15:

Main Card

Сергій Гузєв (19-3; Україна) – SD 5 (за очками роздільним рішенням суддів) – Гжегож Шиви (13-4; Польща)

Світлана Гоцик (12-4; Україна) – SBM 1 (больовий прийом) – Магдалена Сормова (8-1; Чехія)

Кирило Горобець (8-1; Україна) – SBM 3 (задушливий прийом) – Рінат Саякбаем (11-6-1; Киргизстан)

Олена Рассохина (11-4; Україна) – SBM 1 (больовий прийом) – Елейн Ліл (7-7; Бразилія)

Prelimenary Card

Хусейн Асхабов (19-0; Люксембург) – SBM 1 (задушливий прийом) – Луїз Фільо (10-4; Бразилія)

Елісмар Ліма да Сілва (19-7; Бразилія) – UD 3 (за очками одноголосним рішенням суддів) – Хасан Асхабов (20-1; Люксембург)

Ельнур Велієв (8-1-1; Україна) – UD 3 (за очками одноголосним рішенням суддів) – Хвіча Коридзе (1-0; Грузія)

Олексій Поліщук (5-2; Україна) – SBM 1 (задушливий прийом) – Руслан Мамедов (7-4; Азербайджан)

Анатолій Жураківський (3-0; Україна) – ТКО 1 (технічний нокаут) – Андрій Зубенко (2-2; Україна)

Олександру Інсурацел (6-3; Молдова) – UD 3 (за очками одноголосним рішенням суддів) – Єгор Ламак (1-2; Україна)

Едуард Лазаревич (4-1; Білорусь) – UD 3 (за очками одноголосним рішенням суддів) – Назар Луцків (1-0; Україна)

Early Prelims

Андрій Баркар (1-0; Україна) – SBM 1 (задушливий прийом) – Дмитро Вознюк (3-0; Україна)

Максим Сергєєв (10-11-1; Україна) – КО 1 (нокаут) – Артем Матяш (0-0-1; Україна)

Дмитро Яцко (0-0; Україна) – SBM 1 (больовий прийом) – Бахтіяр Рустамов (1-1; Україна)

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