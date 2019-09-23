WWFC 15: всі чемпіонські пояси залишилися в Україні

21 вересня в київському Палаці спорту відгримів міжнародний турнір зі змішаних бойових мистецтв WWFC 15. В рамках івенту відбулося 14 поєдинків, 4 з яких стали титульними.

Сергій Гузєв (Україна) - Гжегож Шиви (Польща)

Головною подією WWFC 15 стала друга захист Сергієм Гузева титулу чемпіона WWFC у вазі до 84 кг. У гексагон українцеві опонував поляк Гжегож Шиви. Це був перший виступ сумчанина після неймовірного за напруженням поєдинку проти бразильця Вагнера Сілви в червні минулого року. Цього разу йому знову довелося пройти складний 5-раундовий марафон. Покладаючись на перевагу у фізичній силі, претендент при першій можливості прагнув зв'язати Сергія в клінчі і відтіснити до сітки, виснажуючи метушнею і пробиваючи ліктями з ближньої дистанції. Гузев відзначився кількома тейкдаунамі, але виконувати соло в партері суперник йому не дозволив, або зв'язуючи по руках, або повертаючись в стійку. У третьому раунді чемпіон грунтовно доклав поляка і в ударка, двічі потрясаючи зустрічними влученнями в голову, але в обох випадках Шиви вдавалося швидко відновитися. Підсумком напруженої, виснажливої сутички, яку обидва бійця завершували практично без сил і з серйозними розсіченнями, стало роздільне рішення суддів на користь Гузева: 48-47, 48-47 і 47-48.

Гжегож Шиви, Сергій Гузєв

Сергій Гузєв

Світлана Гоцик (Україна) - Магдалена Сормова (Чехія) II

Реванш української "Птахи Фенікс" Світлани Гоцик і чешки Магладени Сормово для уболівальників став однозначно найбільш очікуваною подією турніру, виправдавши найсміливіші очікування. До цього суперниці зустрічалися в червні 2018 року на WWFC 11. В тому поєдинку Сормова здобула перемогу в першому раунді. Реванш суперниць також не протривав довго. Магдалена зазвичай пішла вперед, утримуючи українку на дистанції фронт-кичками, і вже незабаром після стартового гонгу зайняла домінуючу позицію в партері, атакуючи Світлану ударами в голову. Гоцик вдалося піднятися, але в стійці бій не затримався, і українка знову опинилася під суперницею. Проте, на цей раз Світлані вдалося забрати руку Сормово, яка не змогла скинути захоплення, навіть піднявши і що є сили кинувши Гоцик спиною на настил. Після чого Світлана довела прийом до логічного завершення – класичний важіль ліктя змушує Магдалену здатися, і титул чемпіонки WWFC у вазі до 52 кг повертається до "Птаха Фенікс".

Світлана Гоцик

Володимир Тесля, Світлана Гоцик, Денис Перч

Кирило Горобець (Україна) - Ринат Саякбаем (Киргизстан)

Один з найбільш самобутніх і видовищних бійців WWFC українець Кирило Горобець підкорив новий рубіж, завоювавши звання тимчасового чемпіона ліги у вазі до 70 кг. Його суперник по бою за вакантний пояс, киргиз Рінат Саякбаем, відразу зайшов з козирів, покладаючись на ударну міць. Однак, Кирило, знаючи про головне зброю Ріната, був уважним і своєчасно уникав його небезпечних випадів на ногах. Сам Горобець атакував рідше, але значно точніше, закріплюючи перевага тейкдаунамі і домінуванням на покритті. Ситуація повторювалася в кожному з раундів аж до третього, в якому і настала розв'язка. Горобець знову опинився зверху в партері і знову завершив бій нетривіально, провівши досить рідкісний задушливий прийом з екзотичною назвою "перуанський краватку". Наступна мета Кирила – діючий чемпіон Михайло Одінцов.

Кирило Горобець - Ринат Саякбаем

Кирило Горобець

Кирило Горобець

Олена Рассохина (Україна) - Елейн Ліл (Бразилія)

Перший титульний поєдинок турніру за вакантний пояс чемпіонки у вазі до 48 кг вийшов швидкоплинним. Українка Рассохина рішуче пішла на суперницю з Бразилії, чергуючи лоу-Кікі і удари з рук в голову. Ліл не встигала зреагувати на випади Олени і вирішила шукати порятунку в клінчі, але тим самим лише наблизила сумний для себе результат. У своєму фірмовому стилі Рассохина кинула суперницю на настил через стегно, а в партері забрала руку на больовий прийом (важіль ліктя), після чого Ліл тільки і залишалося, що капітулювати на користь нової чемпіонки світу.

Алена Рассохина

Хусейн Асхабов (Люксембург) - Луїз Фільо (Бразилія)

Екс-чемпіон WWFC у вазі до 61 кг Хусейн Асхабов вийшов на бій проти бразильця Луїза Фільо з додатковою мотивацією – прямо перед цим його брат-близнюк Хасан несподівано поступився іншому представнику однієї з найсильніших шкіл ММА. "Відбувати" довелося ні в чому не винному Фільо, який був буквально зім'ятий рішучими діями Хусейна. Асхабов зрубав його лоу-кіком, додав кілька ударів в голову на покритті, а коли Луїз спробував встати, красиво і жорстко кинув його на настил з прогином. Прийти в себе бразилець так і не встиг – Асхабов майстерно провів задушливий прийом "гільйотиною", змусивши Фільо здатися.

Елісмар Ліма да Сілва (Люксембург) - Хасан Асхабов (Бразилія)

Колишній чемпіон WWFC у вазі до 66 кг Хасан Асхабов вийшов в гексагон вперше з березня 2018 року, коли в одному з головних поєдинків турніру WWFC 10 захистив титул від посягань білоруса Михайла Одинцова. На цей раз бій не був титульним, але суперник – бразилець Елісмар Ліма да Сілва – виявився набагато більш конкурентним. Те, що Хасану доведеться непросто, стало очевидно вже в першому раунді. Він впевнено розпочав зустріч, пройшов в ноги бразильцеві, перевів його вниз і вийшов на задушливий через спини, але Елісмар якимось незбагненним чином вирвався з захоплення. Незабаром вже сам бразилець був зверху в партері, а проявляти майстерність захисту довелося Асхабову, скинути візаві з фул-Маунт. Друга п'ятихвилинка перетворилася на справжній кошмар для Хасана – Елісмар вже незабаром після початку накинув трикутник і тим самим надовго фактично знерухомила Асхабова в партері, а в другій половині зайшов на вбивчий, здавалося б, задушливий через спини. В обох випадках Хасан не здався, проявивши чудеса стійкості. Здебільшого терпіти, покладаючись на силу волі, довелося Асхабову і в заключному раунді. Він все-таки дотягнув до фінального гонгу, але перемога одноголосним рішенням суддів заслужено пішла бразильцеві.

Ельнур Велієв (Україна) - Хвіча Коридзе (Грузія)

Багаторазовий призер чемпіонатів світу з бойового самбо і ММА в складі збірної України Ельнур Велієв успішно дебютував під егідою WWFC, не залишивши шансів талановитому опоненту з Грузії Хвичия Коридзе. Останній намагався діяти ефектно, але ефективності йому явно не вистачало. Велієв на досвіді зробив перебування суперника в Гексагон максимально некомфортним. Велику частину часу Коридзе довелося провести в партері в позиції обороняється. І хоча серйозної шкоди Хвичия все ж вдалося уникнути, сковуючи українського домінанта, перевага Ельнура питань не викликало. Закономірне одноголосне рішення суддів на користь Велиева.

Кирило Горобець, Олена Рассохина, Світлана Гоцик, Сергій Гузєв

Результати всіх поєдинків WWFC 15:

Main Card

Сергій Гузєв (19-3; Україна) – SD 5 (за очками роздільним рішенням суддів) – Гжегож Шиви (13-4; Польща)

Світлана Гоцик (12-4; Україна) – SBM 1 (больовий прийом) – Магдалена Сормова (8-1; Чехія)

Кирило Горобець (8-1; Україна) – SBM 3 (задушливий прийом) – Рінат Саякбаем (11-6-1; Киргизстан)

Олена Рассохина (11-4; Україна) – SBM 1 (больовий прийом) – Елейн Ліл (7-7; Бразилія)

Prelimenary Card

Хусейн Асхабов (19-0; Люксембург) – SBM 1 (задушливий прийом) – Луїз Фільо (10-4; Бразилія)

Елісмар Ліма да Сілва (19-7; Бразилія) – UD 3 (за очками одноголосним рішенням суддів) – Хасан Асхабов (20-1; Люксембург)

Ельнур Велієв (8-1-1; Україна) – UD 3 (за очками одноголосним рішенням суддів) – Хвіча Коридзе (1-0; Грузія)

Олексій Поліщук (5-2; Україна) – SBM 1 (задушливий прийом) – Руслан Мамедов (7-4; Азербайджан)

Анатолій Жураківський (3-0; Україна) – ТКО 1 (технічний нокаут) – Андрій Зубенко (2-2; Україна)

Олександру Інсурацел (6-3; Молдова) – UD 3 (за очками одноголосним рішенням суддів) – Єгор Ламак (1-2; Україна)

Едуард Лазаревич (4-1; Білорусь) – UD 3 (за очками одноголосним рішенням суддів) – Назар Луцків (1-0; Україна)

Early Prelims

Андрій Баркар (1-0; Україна) – SBM 1 (задушливий прийом) – Дмитро Вознюк (3-0; Україна)

Максим Сергєєв (10-11-1; Україна) – КО 1 (нокаут) – Артем Матяш (0-0-1; Україна)

Дмитро Яцко (0-0; Україна) – SBM 1 (больовий прийом) – Бахтіяр Рустамов (1-1; Україна)

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