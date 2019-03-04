WWFC 14: Друзі Макгрегора тріумфально виступили в Києві

У суботу, 2 березня в київському Палаці спорту пройшов міжнародний професійний турнір зі змішаних бойових мистецтв WWFC 14, в рамках якого відбулися 10 поєдинків, в тому числі відразу три бої за титули чемпіонів світу за версією WWFC.

Блейн О'Дрісколл – Теймур Рагімов

Головною подією турніру стала перша захист чемпіонського пояса в найлегшій вазі українця Теймура Рагимова проти ірландця Блейна О'Дрісколл, друга і спаринг-парнерів легендарного Конора Макгрегора. У першому раунді Рагимова вдалося щільно зачепити ірландця лівим в голову, після якого Блейн відправився в нокдаун. Однак, в подальшому О'Дрісколл вдалося переломити хід бою на свою користь, нав'язавши українцеві зручну для себе боротьбу в партері. Поступово вимотуючи і розбиваючи Теймура, в третьому раунді ірландець провів вирішальний задушливий прийом ззаду і таким чином став новим чемпіоном світу WWFC у вазі до 57 кг.

Михайло Одінцов – Паата Чапел

У першому титульному поєдинку турніру представник команди "Academy MMA Belarus" Михайло Одінцов і Паата Чапел з Німеччини визначали нового чемпіона світу WWFC в легкій вазі. "Танцюрист" з Мінська з перших хвилин заволодів перевагою. Він впустив суперника ефектною подсечкой, за якою послідувала пара барвистих амплітудних кидків і серія ударів з-за спини. У другому раунді показав себе і Паата, відзначившись спробою задушливого і ефектним кидком білоруса на покритті. Однак, в цілому Михайло продовжував вести бій, переграє суперника в стійці. Розв'язка наступила в третьому раунді: Одинцов спочатку зайшов на "гільйотину", після чого пройшов у ноги і перевів опонента вниз, а там виграв позицію і почав завдавати безмовні удари в голову, поки рефері не зупинив поєдинок.

Світлана Гоцик – Една Олівейра

Другу перемогу поспіль після втрати чемпіонського титулу в мінімальній вазі здобула українська "Птах Фенікс" Світлана Гоцик. Її опонентка з Бразилії Една Олівейра спробувала стартувати з місця в кар'єр, активно працюючи в атаці. Однак, Гоцик прекрасно бачила все її розмашисті спроби, зберігаючи безпечну дистанцію. Варто було ж справі дійти до партеру, як Олівейра була змушена капітулювати – Світлана чудово улучила момент і забрала руку суперниці на важіль ліктя. Попереду переможницю чекає титульний реванш з Сормово.

Кирило Горобець – Гасан Азізов

В недалекому майбутньому повинен поборотися за титул і 25-річний сумчанин Кирило Горобець, в притаманному йому яскравому стилі виграв претендентський бій в легкій вазі у азербайджанця Гасана Азизова. Все вирішилося вже в першому раунді, після того як Горобець, будучи з суперником в партері, успішно провів рідкісний больовий прийом з екзотичною назвою "банана спліт" – розтяжку на пах.

Микола гроно – Едуард Лазаревич

Полулегковес Микола грона, ще один представник команди Конора Макгрегора з SGB Ireland, успішно дебютував в професійних ММА. Але вийшло це у нього зовсім не так легко, як він сам обіцяв до бою з білорусом Едуардом Лазаровичем. Напружена сутичка проходила з обопільними успіхами в стійці, і лише в заключному третьому раунді гроздевой все-таки вдалося схилити чашу терезів на свою користь. Домінуючи в партері, Микола двічі пробував провести задушливий через спини, але успіхом його спроби не увінчалися. А ось больовий над вимотати противником вдався на славу – Лазаревич здався після важеля ліктя.

Результати всіх поєдинків WWFC 14:

Main Card

Блейн О'Дрісколл (6-2; Ірландія) – SBM 3 (задушливий прийом) – Теймур Рагімов (7-1; Україна)

Магдалена Сормова (6-1, Чехія) – SD 5 (роздільне рішення суддів) – Ева Дуарте (4-1; Франція)

Михайло Одінцов (12-2; Білорусь) – ТКО 3 (технічний нокаут) – Паата Чапел (8-4, Грузія)

Prelimenary Card

Світлана Гоцик (11-4; Україна) – SBM 1 (больовий прийом) – Една Олівейра (7-4; Бразилія)

Кирило Горобець (7-1; Україна) – SBM 1 (больовий прийом) – Гасан Азізов (4-2; Азербайджан)

Early Prelims

Микола гроно (0-0; Ірландія) – SBM 3 (больовий прийом) – Едуард Лазаревич (3-0; Білорусь)

Артем Мисак (4-1; Україна) – SBM 1 – Іван Дзябенко (6-1; Україна)

Станіслав Хмілковській (1-2; Україна) – ТКО 1 (технічний нокаут) – Андрій Скорняков (Україна)

Анатолій Жураківський (2-0; Україна) – UD 3 (за очками одноголосним рішенням суддів) – Арман Єсаян (4-1; Україна)

Богдан Куделя (4-2; Україна) – UD 3 (за очками одноголосним рішенням суддів) – Михайло Шаблій (1-0)

Подивитися повтори поєдинків турніру WWFC 14 в HD-якості можна на сайті wwfc.ua

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