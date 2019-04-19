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WBO поставила на місце росіян, які наїхали на Ломаченка

1.1тЧитати матеріал російською

Всесвітня боксерська організація (WBO) підтримала українського чемпіона Василя Ломаченка, у якого вимагали проведення бою з росіянином Романом Андрєєвим.

За словами президента організації Франциско Валькарселя, у нашого боксера немає обов'язкового претендента на його пояс.

"У Ломаченка поки немає обов'язкового претендента. У нього є 18 місяців з моменту бою з Педрасою (10 грудня минулого року. — Ред.) для того, щоби провести обов'язковий захист титулу", — наводить слова функціонера "Р-Спорт".

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Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий російський промоутер Володимир Хрюнов після перемоги Василя Ломаченка над Ентоні Кроллою зробив зухвале звернення до чемпіона. Він зажадав від українця провести поєдинок проти першого номера рейтингу WBO Романа Андрєєва або відмовитися від свого пояса.

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Тема
WBO
Особа
Василь Ломаченко
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