WBC зробив заяву про камбек Кличка

Олександр Чеканов Бокс 21:45, 10.04.2020 Оновлено: 23:31, 10.04.2020

Легендарний український чемпіон Володимир Кличко має високі шанси повернутися на ринг і знову домінувати у суперважкій вазі.

Таку думку висловив президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман в інтерв'ю Luckypunch.

Володимир Кличко
"Братство Кличко"

"Володимир після завершення кар'єри залишається у відмінній формі. Він точно може повернутися і зробити це успішно. Однак я вважаю, що йому потрібно продовжувати розвивати своє життя поза рингом, адже в ньому він теж дуже успішний. Щоправда, серце боксерів дуже велике і не так легко забути свою спортивну кар'єру, тому подивимося, що буде далі. Це буде його рішення, але, дивлячись на нього, його ім'я вже вписане золотими літерами в історію боксу", – сказав функціонер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українського супертяжа Олександра Усика закликали позбавити громадянства після його критики декомунізації та виправдань росіян через війну на Донбасі.

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