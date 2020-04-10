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10 квітня • оновлено в 22:57
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WBC зробив заяву про камбек Кличка

4.1т
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Легендарний український чемпіон Володимир Кличко має високі шанси повернутися на ринг і знову домінувати у суперважкій вазі.

Таку думку висловив президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман в інтерв'ю Luckypunch.

Володимир Кличко

Володимир Кличко

"Братство Кличко"

"Володимир після завершення кар'єри залишається у відмінній формі. Він точно може повернутися і зробити це успішно. Однак я вважаю, що йому потрібно продовжувати розвивати своє життя поза рингом, адже в ньому він теж дуже успішний. Щоправда, серце боксерів дуже велике і не так легко забути свою спортивну кар'єру, тому подивимося, що буде далі. Це буде його рішення, але, дивлячись на нього, його ім'я вже вписане золотими літерами в історію боксу", – сказав функціонер.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
WBC
Особа
Володимир Кличко
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