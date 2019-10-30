WBC ухвалив гучне рішення щодо Усика: спортивні підсумки 29 жовтня

Всесвітня боксерська рада (WBC) ухвалила історичне рішення що Олександра Усика, а на бейсбольному матчі в США дві моделі продемонстрували груди в прямому ефірі.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 29 жовтня.

Крім того, російський боєць Денис Вільданов вагою 212 кг виграв дебютний бій у ММА за 20 секунд. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Лише один бій: WBC ухвалив гучне рішення щодо Усика в суперваговиках

212-кілограмовий гігант із Росії за 20 секунд виграв перший бій нокаутом

Легендарного українського тренера звільнили після провалу у відборі Євро-2020

Пишногруді моделі оголилися на матчі в США: відео 18+

Що чекає збірну України у відборі ЧС-2022: новий формат кваліфікації

"Бити мертвого собаку": Хабіба жорстоко принизили в UFC

"Та немає, б###ь, зв'язку": донецькі футболісти опинилися під замком

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!