WBC ухвалив гучне рішення щодо Усика: спортивні підсумки 29 жовтня

Всесвітня боксерська рада (WBC) ухвалила історичне рішення що Олександра Усика, а на бейсбольному матчі в США дві моделі продемонстрували груди в прямому ефірі.
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Крім того, російський боєць Денис Вільданов вагою 212 кг виграв дебютний бій у ММА за 20 секунд. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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