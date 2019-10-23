WBC осоромилася з Усиком: спортивні підсумки 22 жовтня

Донецький "Шахтар" втратив очки в домашньому матчі Ліги чемпіонів із загребським "Динамо", а Всесвітня боксерська рада (WBC) осоромилася з Олександром Усиком.

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Крім того, в Японії трапився курйозний випадок із нокаутом рефері на боксерському шоу. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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