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23 жовтня • оновлено в 10:16
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WBC осоромилася з Усиком: спортивні підсумки 22 жовтня

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Донецький "Шахтар" втратив очки в домашньому матчі Ліги чемпіонів із загребським "Динамо", а Всесвітня боксерська рада (WBC) осоромилася з Олександром Усиком.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 22 жовтня.

Крім того, в Японії трапився курйозний випадок із нокаутом рефері на боксерському шоу. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Теми
Ліга чемпіонів Шахтар – Динамо Загреб WBC
Особа
Олександр Усик
Тег
ФК Шахтар
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