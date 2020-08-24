WBC може призначити бій Усик – Повєткін

Олександр Чеканов Бокс 10:50, 24.08.2020

Українець Олександр Усик (17-0, 13KO) і росіянин Олександр Повєткін (36-2-1, 25 КО) можуть провести на бій за звання офіційного претендента на бій з чемпіоном за версією Всесвітнього боксерської ради (WBC).

За даними Ring Polska, WBC може санкціонувати такий поєдинок, адже Повєткін завоював пояс тимчасового чемпіона, нокаутувавши Ділліан Вайта. У той же час цей трофей не дає "Російському Витязю" права битися з чемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

У свою чергу Олександр Усик займає друге місце в рейтингу WBC, поступаючись тільки Деонтей Вайлдеру, який готується до третього бою з Ф'юрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Повєткін нокаутував Ділліан Вайта у п'ятому раунді, перед цим двічі побувавши у нокдауні.

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