WBA пояснила ситуацію з Кличком

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) виступила з офіційною заявою щодо статуса легендарного Володимира Кличка.

В організації відзначили, що колишній чемпіон світу не є співробітником WBA, а також висловили захоплення блискучою кар'єрою українця.

Володимир Кличко

"WBA хотіла б уточнити, що Кличко є дуже хорошим другом організації. Він не є директором або співробітником організації. Колишній боксер зі Східної Європи є одним з найяскравіших чемпіонів WBA, і організація дуже пишається ним. Кличко працював пліч-о-пліч з президентом Мендосою в різних проектах, тренуючись, щоб зробити бокс кращим видом спорту", – йдеться в прес-релізі, текст якого наводить WBN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на офіційному сайті WBA було оголошено про призначення Володимира Кличка технічним консультантом, однак пізніше ця інформація була видалена.

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