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28 травня • оновлено в 12:06
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"Вже не той": колишній суперник Ломаченка зробив прогноз на бій українця проти Лопеса

1.7т
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Колишній суперник Василя Ломаченка, Хорхе Лінарес, заявив, що українець все ще дуже сильний, проте вже не такий, яким був кілька років тому, і відзначив силу Теофімо Лопеса.

"Лопес є дуже непростим суперником, у нього є удар. Ломаченко найкращий боксер у світі незалежно від вагової категорії. Він швидкий, у нього в арсеналі є відмінні комбінації і міць, але він вже не той Ломаченко, який бився зі мною два роки тому . Цей бій буде хвилюючим для українця", – цитує слова Лінареса видання BoxingNews24.

Ломаченко проти Лінареса

Ломаченко проти Лінареса

Проте, він вважає Василя фаворитом бою і пророкує йому перемогу.

"Як на мене, якщо поєдинок таки відбудеться, Ломаченко виграє за рішенням суддів. Він шульга, він дуже швидко рухається. Думаю, що Лопес до такого не готовий. Йому потрібен особливий план на бій з Ломаченком", – підсумував боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько Теофімо розповів про нові подробиці бою Лопеса і Ломаченка, торкнувшись питання глядачів, дати і місця проведення.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Ломаченко - Лопес
Особи
Теофімо Лопес Василь Ломаченко Хорхе Лiнарес
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