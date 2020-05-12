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12 травня • оновлено в 21:42
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"Уже каже, що українець": Грицай навчив Усика

6.5т
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Український борець вільного стилю Богдан Грицай упевнений, що його відео з викликом Олександру Усику принесло велику користь для боксера.

"Я бачив фільм за участю Усика і Ломаченка від початку до кінця. Вважаю, що своїм відео я, напевно, навчив Усика. Він уже говорить, що українець. А в фільмі він говорив, що Україна, Росія і Білорусь – це все росіяни (слова про те, що Росія, Україна, Білорусь – єдиний народ, насправді належать Ломаченку, прим. ред.). Уже є плюси", – сказав Грицай в ефірі телеканалу НТА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик відповів на виклик чемпіона України з боротьби серед молоді Богдана Грицая, заявивши, що готовий зустрітися з ним у боксерському рингу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Богдан Грицай Олександр Усик
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Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Michael
Kuksov Michael
Грицай - оно грицай и есть! Это диагноз!
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0
0
Pollak John
Pollak John
Респект Грицаю !)
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3
1
Петров Сергей
Петров Сергей
Pollak John, кто такой грицай? В статье пишут, что у него в голове каша и путает людей?
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1
1
Pollak John
Pollak John
у Усика теперь будет погоняло Усцык .Обосцался ватный лузер ))
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