"Взагалі завершить": у Джошуа зробили сенсаційну заяву перед реваншем із Руїсом

Ексчемпіон світу Ентоні Джошуа може завершити кар'єру в разі перемоги над мексиканцем Енді Руїсом у реванші, який пройде 7 грудня в Саудівській Аравії.

Таке сенсаційне припущення зробив промоутер зоряного суперважа Едді Хірн. За його словами, AJ не хоче боксувати з бійцями невисокого класу, а всі топбоксери дивізіону уникають поєдинків із ним.

"Він ніколи не прийме легкий поєдинок. Я не знаю, що буде в майбутньому, якщо він переможе, але знаю, що трапиться, якщо програє. Він продовжуватиме поліпшуватися. У нього буде 24 бої і поразки від одного бійця. Але якщо переможе, я не знаю, що він буде робити. Він взагалі може завершити кар'єру", – наводить слова Хірна vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик є обов'язковим претендентом на бій із переможцем реваншу Джошуа – Руїс.

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