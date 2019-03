"Втратив цінність": промоутер Ломаченка різко висловився про бій українця

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який веде справи Василя Ломаченка, заявив, що бій українця з американцем Майкі Гарсією став менш цінним після поразки представника США від Ерола Спенса.

"Під час ланчу з Бобом Арумом у Беверлі-Хіллз він заявив, що бій між Ломаченком і Гарсією втратив свою цінність після останнього виступу американця проти Спенса. Він назвав його "дворняжкою" за такий слабкий виступ", — розповів авторитетний журналіст Майк Коппінджер в соціальній мережі Twitter.

At lunch with Bob Arum in Beverly Hills, he says a fight between Vasiliy Lomachenko and Mikey Garcia has lost its value after the latter's performance vs. Errol Spence. Called Mikey a "mutt" for what he perceived as a weak effort