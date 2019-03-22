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"Втратив цінність": промоутер Ломаченка різко висловився про бій українця

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Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який веде справи Василя Ломаченка, заявив, що бій українця з американцем Майкі Гарсією став менш цінним після поразки представника США від Ерола Спенса.

"Під час ланчу з Бобом Арумом у Беверлі-Хіллз він заявив, що бій між Ломаченком і Гарсією втратив свою цінність після останнього виступу американця проти Спенса. Він назвав його "дворняжкою" за такий слабкий виступ", — розповів авторитетний журналіст Майк Коппінджер в соціальній мережі Twitter.

Василь Ломаченко та Боб Арум

Василь Ломаченко та Боб Арум

boxingscene.com

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Зазначимо, що Василь Ломаченко вважає Майкі Гарсію найбажанішим для себе суперником.

Як повідомляв OBOZREVATEL, боксер Майкі Гарсія після поразки від Ерола Спенса, яка стала першою в кар'єрі американця, висловився про можливий поєдинок проти Василя Ломаченка.

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Особи
Василь ЛомаченкоБоб АрумМайкі Гарсія
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