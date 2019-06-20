Втратить: Ломаченку влаштували підставу з боєм із Кемпбеллом

Український чемпіон Василь Ломаченко втратить майже мільйона доларів у разі проведення поєдинку проти Люка Кемпбелла в США.

Напередодні стало відомо, що сторони боксерів не зуміли домовитися про організацію шоу 31 серпня в Лондоні. Тепер Всесвітня боксерська рада, яка виставить на кін вакантний чемпіонський пояс у легкій вазі, організовує торги, пише Sport Arena.

Василь Ломаченко

За даними видання, за бій у Лондоні українець заробив би чотири мільйони доларів і це був би рекордний гонорар у його професійній боксерській кар'єрі. Якщо поєдинок пройде в США, гонорар Ломаченка становитиме приблизно 3 мільйони доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЗМІ з'явилася інформація про можливе скасування об'єднавчого бою Ломаченко – Кемпбелл.

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