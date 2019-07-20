"Всім наср*ти": Гвоздик зробив нове зізнання про війну на Донбасі

Український чемпіон світу Олександр Гвоздик, який проживає в США, заявив, що в цій країні практично не змінилася думка про Україну в зв'язку з військовою агресією Росії.

Наш боксер відзначив, що конфлікт між країнами не вплинув на звичайних американців.

Олександр Гвоздик

"Ніхто в Америці за нас не переживає. Третина людей взагалі про таку країну ніколи не чула. Тому, як у нас кажуть, що хтось за нас переживає? Та ніхто за нас взагалі не переймається, в Америці і поготів. У них своє життя, вони переживають, як би місце не зайняли ввечері, щоб з'їсти бургер. Якщо раніше про Україну не чула половина, то після цього конфлікту – третина. В Америці всім ходити в туалет на нашу країну", – наводить слова Гвоздика Tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Гвоздик звинуватив Росію і Україну в розв'язанні війни на Донбасі.

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