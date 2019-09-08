"Всі вони виродки": Тайсон Ф'юрі образив Усика

Британський боксер Тайсон Ф'юрі (28-0-1, 20 КО) образив всіх провідних супертяжів світу, в тому числі і українця Олександра Усика.

"Я дуже втомився від того, що відбувається в боксі. Енді Руїс, Деонтей Уайлдер, Ентоні Джошуа, Олександр Усик ... Список можна продовжувати і продовжувати. Їх так багато, але яке це має значення? Всі вони, в будь-якому випадку, виродки, і всі вони облажаються", – сказав Ф'юрі в інтерв'ю CBS Sports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ф'юрі принизливо відгукнувся про шанси українця Олександра Усика перемогти його в бою.

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