"Всі вони г***о!" Тайсон Ф'юрі зробив зухвалу заяву після повернення на ринг

Екс-чемпіон WBA Super, WBO, IBF, IBO і чемпіон за версією Ring Magazine важковаговик Тайсон Ф'юрі здобув перемогу в першому бою після 924 днів поза рингом.

"Циганський король" Тайсон Ф'юрі здобув перемогу, влаштувавши клоунаду замість боксу Сеферу Сефері, який явно програвав у зрості Ф'юрі і виявився легшим на 30 кг. Сефер відмовився продовжувати поєдинок після четвертого раунду.

Після бою британець зазначив, що його не особливо турбує, хто стане його наступним суперником

"Кого б вони не вибрали, це не має значення - вони всі однакові. Все одно всі вони мішки - Вайлдер, Джошуа, Паркер - всі вони г***о. Вони всі такі самі, як Мануель Сефер, чи як там його звати", - наводить слова Ф'юрі Boxingscene.

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