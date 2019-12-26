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26 грудня • оновлено в 11:03
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Всеукраїнська Федерація зі змішаних бойових мистецтв - UF MMA провела річний з'їзд в Києві

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21 грудня на з'їзді були присутні представники Федерації більш ніж 20 областей. Учасники зустрічі резюмували результати минулого сезону та обговорили стратегію розвитку на 2020 рік.

Всеукраїнська Федерація зі змішаних бойових мистецтв - UF MMA провела річний з'їзд в Києві

Володимир Тесля, президент UF MMA:

"Ми підвели підсумки цього сезону, який був для нас дуже вдалим. У 2019 стали чемпіонами світу: посіли перше командне місце в Сінгапурі, завоювавши 11 медалей, 5 з яких - золоті. Наші спортсмени показали високі результати і волю до перемоги, в черговий раз підтвердивши всьому світу що Україна- найкраща!

Сьогодні Федерація налічує понад 1000 членів і їх кількість зростає щодня. Це означає, що нам вдалося створити саме ту атмосферу в світі українського ММА, яку всі так довго чекали, а також, отримати довіру українських спортсменів, тренерів та всіх шанувальників.

Ми багато працюємо над стратегією. Основна увага приділялася саме цьому питанню: проговорили плани на 2020 рік. Буде нелегко: адже ми будемо виступати в якості фаворитів на чемпіонаті Європи і Світу, тому відповідальність є подвійною.

Впевнені, що ММА буде олімпійським видом спорту, і в той час матиме одну з найпотужніших команд світу - це і є нашим завданням.

За великим рахунком, існує багато критики в нашу сторону і це - добре: бо не критикують тільки тих, хто нічого не робить, а завдяки нашому результату - Україна перша в світі!

Безумовно, ми відкриті для всіх, так як головне, - це результат нашої країни на міжнародних аренах, командний дух і позитивна атмосфера!

Я впевнений, що міжнародна організація GAMMA, членами якої є саме ми в Україні, - зробить все необхідне для отримання членства в олімпійському комітеті. Ми, зі свого боку, робимо все і навіть більше.

Я, як президент федерації, - пишаюся нашою роботою, колективом і тим, що ми високо підняли наш прапор і показали, що Україна - найкраща країна в світі!"

Всеукраїнська Федерація зі змішаних бойових мистецтв - UF MMA провела річний з'їзд в Києві

Денис Перч, віце-президент UF MMA:

"Ми підбили підсумки 2019 року, так як цей рік став важливим для ММА в Україні. Учасники річного з'їзду надали звіти своєї роботи на місцях.

В цілому, хочу зауважити, що завдяки злагодженій роботі нашого величезного колективу, Федерація вже багато чого досягла і поставила перед собою ще більш амбітні цілі. Але хотілося б пояснити, що все, що ми робимо, - це в ім'я Спорту, в ім'я ММА. Ми акцентуємо увагу на власних цілях і будемо йти вперед, вибираючи свій шлях!

Те, що зараз відбувається в деяких видах спорту і окремих федераціях - важко назвати діяльністю в ім'я спорту. Як правило, - це чийсь піар, або комерція, або самоствердження окремих персонажів. А в деяких випадках - все разом перераховане.

Для того, щоб працювати для спорту, - необхідна злагоджена команда. А для цього потрібен професійний менеджмент: треба вміти працювати з колективом, правильно делегувати обов'язки і т.д.

Це комплекс людських якостей, які теж потрібно прищеплювати спортсменам. І показувати їх на власному прикладі. Найголовніше - в нашій країні розвивається ММА і є величезне бажання розвивати цей вид спорту ще активніше. Нам не потрібні кроки на місці. Ми впевнено йшли вперед в цьому році, а в наступному будемо впевнено бігти. Не буду надто голослівним і розповідати про наші плани на майбутнє. За нас скажуть наші справи! Робимо ММА разом!"

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