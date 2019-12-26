Всеукраїнська Федерація зі змішаних бойових мистецтв - UF MMA провела річний з'їзд в Києві

21 грудня на з'їзді були присутні представники Федерації більш ніж 20 областей. Учасники зустрічі резюмували результати минулого сезону та обговорили стратегію розвитку на 2020 рік.

Володимир Тесля, президент UF MMA:

"Ми підвели підсумки цього сезону, який був для нас дуже вдалим. У 2019 стали чемпіонами світу: посіли перше командне місце в Сінгапурі, завоювавши 11 медалей, 5 з яких - золоті. Наші спортсмени показали високі результати і волю до перемоги, в черговий раз підтвердивши всьому світу що Україна- найкраща!

Сьогодні Федерація налічує понад 1000 членів і їх кількість зростає щодня. Це означає, що нам вдалося створити саме ту атмосферу в світі українського ММА, яку всі так довго чекали, а також, отримати довіру українських спортсменів, тренерів та всіх шанувальників.

Ми багато працюємо над стратегією. Основна увага приділялася саме цьому питанню: проговорили плани на 2020 рік. Буде нелегко: адже ми будемо виступати в якості фаворитів на чемпіонаті Європи і Світу, тому відповідальність є подвійною.

Впевнені, що ММА буде олімпійським видом спорту, і в той час матиме одну з найпотужніших команд світу - це і є нашим завданням.

За великим рахунком, існує багато критики в нашу сторону і це - добре: бо не критикують тільки тих, хто нічого не робить, а завдяки нашому результату - Україна перша в світі!

Безумовно, ми відкриті для всіх, так як головне, - це результат нашої країни на міжнародних аренах, командний дух і позитивна атмосфера!

Я впевнений, що міжнародна організація GAMMA, членами якої є саме ми в Україні, - зробить все необхідне для отримання членства в олімпійському комітеті. Ми, зі свого боку, робимо все і навіть більше.

Я, як президент федерації, - пишаюся нашою роботою, колективом і тим, що ми високо підняли наш прапор і показали, що Україна - найкраща країна в світі!"

Денис Перч, віце-президент UF MMA:

"Ми підбили підсумки 2019 року, так як цей рік став важливим для ММА в Україні. Учасники річного з'їзду надали звіти своєї роботи на місцях.

В цілому, хочу зауважити, що завдяки злагодженій роботі нашого величезного колективу, Федерація вже багато чого досягла і поставила перед собою ще більш амбітні цілі. Але хотілося б пояснити, що все, що ми робимо, - це в ім'я Спорту, в ім'я ММА. Ми акцентуємо увагу на власних цілях і будемо йти вперед, вибираючи свій шлях!

Те, що зараз відбувається в деяких видах спорту і окремих федераціях - важко назвати діяльністю в ім'я спорту. Як правило, - це чийсь піар, або комерція, або самоствердження окремих персонажів. А в деяких випадках - все разом перераховане.

Для того, щоб працювати для спорту, - необхідна злагоджена команда. А для цього потрібен професійний менеджмент: треба вміти працювати з колективом, правильно делегувати обов'язки і т.д.

Це комплекс людських якостей, які теж потрібно прищеплювати спортсменам. І показувати їх на власному прикладі. Найголовніше - в нашій країні розвивається ММА і є величезне бажання розвивати цей вид спорту ще активніше. Нам не потрібні кроки на місці. Ми впевнено йшли вперед в цьому році, а в наступному будемо впевнено бігти. Не буду надто голослівним і розповідати про наші плани на майбутнє. За нас скажуть наші справи! Робимо ММА разом!"

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