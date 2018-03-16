Всесвітня боксерська асоціація зробить особливі пояси для Усика і Ломаченка

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) вирішила піти по стопах Всесвітньої боксерської ради (WBC). WBA випустить спеціальні чемпіонські пояси для переможців найрейтинговіших боїв, в яких беруть участь два українця - Олександр Усик і Василь Ломаченко.

Наші чемпіони світу проведуть свої поєдинки 11 та 12 травня. Спершу в Джидді (Саудівська Аравія) Усик битиметься у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) з росіянином Муратом Гассієвим. А Ломаченко повинен зустрітися в Нью-Йорку з чемпіоном WBA в легкій вазі Хорхе Лінаресом. Переможці цих двох пар отримають особливі пояса.

Крім того, ще трьома щасливими володарями унікальних титулів від WBA стануть тріумфатори дуелей Ентоні Джошуа - Джозеф Паркер, Геннадій Головкін - Сауль Альварес і переможець фіналу WBSS в другій середній вазі Каллум Сміт - Джордж Грувз.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що чемпіон світу зробив невтішний прогноз для Ломаченка.