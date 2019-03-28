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Всесвітня боксерська асоціація відреагувала на заяву Усика

3.3тЧитати матеріал російською

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик направив листа до Всесвітньої боксерської асоціації, в якому повідомив, що збирається дебютувати в супертяжах. Так, торги за право організувати обов'язковий захист українського боксера не відбудуться.

"З огляду на нові обставини майбутньої кар'єри Усика, заявка на проведення торгів бою між Олександром Усиком і Денисом Лебедєвим призупинена", - опублікували офіційну заяву WBA на сторінці організації.

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Олександр Усик

Олександр Усик

WBSS

Нагадаємо, що 28 березня Усик записав відеозвернення, в якому заявив, що відмовляється від титулу чемпіона Всесвітньої боксерської асоціації та бою проти Лебедєва.

При цьому Всесвітня боксерська рада ухвалила рішення зберегти пояс українцеві. Як повідомляв OBOZREVATEL, російські вболівальники із захопленням відреагували на рішення українського чемпіона Олександра Усика відмовитися від чемпіонського пояса Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і бою з росіянином Денисом Лебедєвим.

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Тема
WBA
Особи
Олександр УсикДенис Лебедєв
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