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''Враховуючи війну з Росією'': Володимир Кличко зробив відверту заяву у США

17.9тЧитати матеріал російською

Мер Києва Віталій Кличко змушений долати чимало труднощів для того, щоб покращити життя жителів столиці. Про це в ефірі американського шоу Collider Live розповів брат політика Володимир.

За словами легендарного боксера, незважаючи на несприятливу ситуацію, Кличкові-старшому вдалося досягти чималих успіхів.

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"Мій брат займається політикою — так. Але він не парламентар чи сенатор. Він — мер Києва. І його щоденна рутина - турбота про людей, про чотири мільйони жителів. Київ — гарне місто з 1500-річною історією і чотирьохмільйонним населенням з нульовим безробіттям. І це враховуючи геополітичну кризу, пов'язану з анексією Криму та війною з Росією на сході. Віталій робить добру роботу. Він старається, щоб люди жили комфортніше. Ви знаєте, що кияни мотивовані на те, щоб платити податки?! Ви взагалі знаєте когось, хто б хотів платити податки?!" — заявив Володимир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко оскаженів від новини про виключення боксу з програми літніх Олімпійських ігор 2020 року у Токіо.

Особи
Володимир КличкоВіталій Кличко
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Вакарчук честь и совесть Украины! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте) Слава Вакарчуку!
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Так и знал что Кличко мер.
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
Plotnikov Alex, )))
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Tudaev Nicola
Tudaev Nicola
И что бы лучше жилось решили отключить горячую воду и забить на реновацию жилья, которое на 80% изношено по всей стране...конечно война виновата, каждодневные победы ВСУ даются миллионами средств из бюджета каждый день, сидеть в окопе и отстреливать советские боеприпасы, есть сух. пайки и получать по 300 грв. это не дешевое занятие...
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