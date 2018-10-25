''Враховуючи війну з Росією'': Володимир Кличко зробив відверту заяву у США

Мер Києва Віталій Кличко змушений долати чимало труднощів для того, щоб покращити життя жителів столиці. Про це в ефірі американського шоу Collider Live розповів брат політика Володимир.

За словами легендарного боксера, незважаючи на несприятливу ситуацію, Кличкові-старшому вдалося досягти чималих успіхів.

"Мій брат займається політикою — так. Але він не парламентар чи сенатор. Він — мер Києва. І його щоденна рутина - турбота про людей, про чотири мільйони жителів. Київ — гарне місто з 1500-річною історією і чотирьохмільйонним населенням з нульовим безробіттям. І це враховуючи геополітичну кризу, пов'язану з анексією Криму та війною з Росією на сході. Віталій робить добру роботу. Він старається, щоб люди жили комфортніше. Ви знаєте, що кияни мотивовані на те, щоб платити податки?! Ви взагалі знаєте когось, хто б хотів платити податки?!" — заявив Володимир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко оскаженів від новини про виключення боксу з програми літніх Олімпійських ігор 2020 року у Токіо.