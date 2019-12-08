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8 грудня • оновлено в 12:56
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"Вплинули на мене": Руїс пояснив поразку від Джошуа

"Вплинули на мене": Руїс пояснив поразку від Джошуа
Мексиканський боксер був гранично відвертим після бою-реваншу
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Мексиканець Енді Руїс (33-2, 22 KO) пояснив поразку від британця Ентоні Джошуа (23-1, 21 KO) відсутністю належного тренування і регулярним порушенням тренувального графіка.

"Три місяці вечірок і святкувань вплинули на мене. Я вийшов із зайвою вагою, не був достатньо пластичним. Я не рухався так, як хотів. Думаю, якби я опинився більш легким, то мої руки працювали б швидше, я був би зовсім іншим боксером. Треба було слухати тренера і батька, сприймати це більш серйозно. Я намагався тренуватися самостійно, а треба було частіше слухати поради. Немає ніяких виправдань. Вечірки та інші речі забрали кращу частину мене. Як для людини в поганій формі, я виступив досить добре", – цитує Руїса The Sun.

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Джошуа - Руїс: кращі моменти бою-реваншу

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій-реванш за чемпіонські пояси IBF / WBO / WBA в суперважкій вазі пройшов в арабському Ер-Ріяді і завершився впевненою перемогою британського боксера за очками.

Після бою британець, коментуючи свій успіх, відзначив заслуги Володимира Кличка.

В андеркарті цієї битви росіянин Олександр Повєткін сенсаційно уникнув поразки, звівши бій з Майклом Хантером внічию.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Джошуа – Руїс: реванш
Особи
Енді Руїс-молодший Ентоні Джошуа
Місце
Саудівська Аравія Ер-Ріяд
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