Британський супертяж Тайсон Ф'юрі, перемігши американця Деонтея Вайлдера, став першим боксером в історії, якому вдалося закінчити домінування 2 чемпіонів з більш ніж 10 захистами титулів.

У 2015 році Ф'юрі переміг Володимира Кличка, який захищав свій титул в 19-й раз. У 2020-му Тайсон нокаутував Деонтея Вайлдера, який намагався захистити чемпіонський титул Всесвітньої боксерської ради (WBC) в 11-й раз.

Tyson Fury makes history:



He is now the 1st fighter to end TWO reigns of 10+ title defenses:



2015: Fury defeats Wladimir Klitschko, who was attempting a 19th title defense



2020: Fury defeats Deontay Wilder, who was attempting an 11th title defense



