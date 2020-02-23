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23 лютого • оновлено в 18:44
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Вперше в історії! Тайсон Ф'юрі встановив рекорд світового боксу

4.7т
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Британський супертяж Тайсон Ф'юрі, перемігши американця Деонтея Вайлдера, став першим боксером в історії, якому вдалося закінчити домінування 2 чемпіонів з більш ніж 10 захистами титулів.

Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі

У 2015 році Ф'юрі переміг Володимира Кличка, який захищав свій титул в 19-й раз. У 2020-му Тайсон нокаутував Деонтея Вайлдера, який намагався захистити чемпіонський титул Всесвітньої боксерської ради (WBC) в 11-й раз.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 12-раундовий поєдинок Тайсона і Деонтея відбувся на арені MGM Grand в Лас-Вегасі і завершився в 7-й трихвилинці, після того, як команда Вайлдера викинула в ринг рушник.

Через деякий час 34-річний Вайлдер був госпіталізований і пропустив традиційну пресконференцію.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
реванш Вайлдер – Ф'юрі
Особи
Деонтей Вайлдер Тайсон Ф'юрі
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