Впав разом з рефері: боксер Неймар знепритомнів після моторошного нокауту – відео моменту

Представник тайського боксу Неймар Паемінбурі з Таїланду опинився в глибокому нокауті під час поєдинку проти Со Соваратхана з Камбоджі.

Вечір боксу пройшов в Бангкоку 15 лютого. Відповідне відео було опубліковано на сторінці Beyond Kickboxing в соціальній мережі Twitter. Бій завершився у другому раунді трохи більше ніж за хвилину до його кінця.

So Sovarathana with the hellbow knockout against Neymar at todays Muay Hardcore. pic.twitter.com/tBVruqVXEI - Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) February 15, 2020

Неймар опинився в скрутному становищі після серії ударів суперника. Соваратхан, відчувши перевагу, завдав тайцю удар ліктем у підборіддя, а потім правим боковим влучив точно в скроню опонента. Паемінбурі в буквальному сенсі звалився на канвас, втративши свідомість. Рефері з невідомих причин впав разом зі спортсменом і відразу ж зупинив поєдинок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, боксер Хорхе Лінарес, який відправляв в нокдаун Василя Ломаченка, ледь не виніс суперника за межі ринга у черговому поєдинку.

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