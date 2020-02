Впав разом з рефері: боксер Неймар знепритомнів після моторошного нокауту – відео моменту

Представник тайського боксу Неймар Паемінбурі з Таїланду опинився в глибокому нокауті під час поєдинку проти Со Соваратхана з Камбоджі.

Вечір боксу пройшов в Бангкоку 15 лютого. Відповідне відео було опубліковано на сторінці Beyond Kickboxing в соціальній мережі Twitter. Бій завершився у другому раунді трохи більше ніж за хвилину до його кінця.

So Sovarathana with the hellbow knockout against Neymar at todays Muay Hardcore. pic.twitter.com/tBVruqVXEI