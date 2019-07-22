"Вони неймовірні": Белью розсипався у компліментах Усику та Ломаченку

Британський ексчемпіон світу Тоні Белью висловив своє захоплення українськими суперзірками боксу Олександром Усиком і Василем Ломаченком.

Колишній власник пояса Всесвітньої боксерської ради (WBC) у суперважкій вазі зустрівся з нашими спортсменами у Лондоні на поєдинку Ділліан Уайт – Оскар Рівас. Белью працював експертом на одному з телеканалів, а в одній із перерв у трансляції спустився в підтрибунне приміщення стадіону.

Белью тепло поспілкувався з Ломаченком і Усиком, а також промоутером Олександром Красюком. Останній поцікавився у Тоні, чи не збирається той відновити кар'єру. "О, ні. Я погладшав. Залишаюся на пенсії. Я лише хочу побачити цих двох суперзірок. Вони неймовірні. Удачі вам, хлопці!" – сказав Белью.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тоні Белью "напав" на Олександра Усика під час візиту українця в Лондон.

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