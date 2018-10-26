''Вони хочуть'': Ломаченко висловився про бій в Україні

Чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко мріє про проведення бою в Україні. Наш співвітчизник зазначив, що організація такого вечора боксу подарувала б фанатам можливість особисто побачити за справою свого кумира.

"Звичайно, це дуже цікаво. Це велика честь для мене. Я думаю, багато людей прийде на стадіон. Вони хочуть побачити мої бої", — наводить слова Ломаченка vringe.com.

Василь Ломаченко

Нагадаємо, що Василь Ломаченко повернеться у ринг 8 грудня, коли в Нью-Йорку битиметься у об'єднавчому бою із пуерторіканцем Хосе Педрасою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "вічний" чемпіон за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у суперважкій вазі Вітялій Кличко заявив про те, що абсолютний чемпіон світу Олександр Усик незабаром проведе бій в Україні.