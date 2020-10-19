Волонтер у віршах відповів Усику, який підтримав Ломаченка, обматюкавши боксерів

Відомий український волонтер Віталій Дейнега їдко відреагував на пост боксера Олександра Усика у соціальній мережі Facebook, в якому тот підтримав Василя Ломаченка.

Супертяж опублікував вірш Бориса Пастернака "Бути знаменитим некрасиво" після поразки свого кума від Теофімо Лопеса в бою за звання абсолютного чемпіона світу.

У коментарях Дейнега опублікував власний вірш, в якому нагадав Усику про його висловлювання щодо Криму, а також вказав на проросійську позицію Олександра та Василя. Засновник фонду "Повертайся живим" також закликав боксерів чітко висловити своє ставлення до військової агресії Росії по відношенню до України.

Віталій Дейнега висміяв Олександра Усика Facebook Яніни Соколової

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко програв Теофімо Лопес у одноголосним рішенням суддів у поєдинку 18 жовтня. Відразу після бою український боксер висловив свою незгоду з результатом.

Боксер Іван Редкач показав, скільки заробив на поразці співвітчизника. А мер Львова Андрій Садовий висловився про громадянську позицію Ломаченка в контексті його поразки.