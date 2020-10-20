Волонтер нецензурно вилаявся на адресу Усика та Ломаченка: спортивні підсумки 19 жовтня

Відомий український волонтер Віталій Дейнега нецензурно висловився на адресу Василя Ломаченка та Олександра Усика, а Теофімо Лопес хоче відмовитися від всіх поясів після перемоги над Василем.

Крім того, букмекери назвали фаворита матчу Ліги чемпіонів "Динамо" – "Ювентус".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 19 жовтня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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