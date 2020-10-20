Волонтер нецензурно вилаявся на адресу Усика та Ломаченка: спортивні підсумки 19 жовтня
Відомий український волонтер Віталій Дейнега нецензурно висловився на адресу Василя Ломаченка та Олександра Усика, а Теофімо Лопес хоче відмовитися від всіх поясів після перемоги над Василем.
Крім того, букмекери назвали фаворита матчу Ліги чемпіонів "Динамо" – "Ювентус".
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 19 жовтня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
Волонтер у віршах відповів Усику, який підтримав Ломаченка, обматюкавши боксерів
"Динамо" – "Ювентус": букмекери дали прогноз на матч Ліги чемпіонів
Поразка Ломаченка: чому більшість українців радіють
Лопес має намір відмовитися від чемпіонських поясів після перемоги над Ломаченком
Російські бійці MMA підтримали чеченця, який обезголовив вчителя у Франції
Асистент Шевченка: "Шахтар" – команда, яка знаходиться в занепаді
Екссуперник Ломаченка: вважаю вердикт суддів абсурдним, українець переміг