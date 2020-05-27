Володимиру Кличку повернули програні чемпіонські пояси

Михайло Морозов Бокс 13:33, 27.05.2020

Легенді світового боксу Володимиру Кличку повернули чемпіонські пояси, які він програв у бою проти Тайсона Ф'юрі в листопаді 2015 року.

Як повідомляє видання MixSport, перемігши за рішенням суддів, британець завоював чемпіонські титули WBA Super, IBF і WBO, але пізніше всі три боксерські організації зробили нові пояса і відправили їх Ф'юрі, а старі, які раніше належали Кличку-молодшому, повернули українцю. Цей жест показав значущість внеску Володимира у світовий бокс.

Володимир Кличко
Mixsport

Відзначається, що з 1 червня всі три пояси з'являться в Києві в музеї братів Кличків на честь шостої річниці з дня його відкриття. Всі охочі зможуть побачити їх уже з 10 червня, коли музей відновить роботу після карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тайсон Ф'юрі згадав, як його недооцінювали перед поєдинком з Володимиром Кличком у 2015 році.

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