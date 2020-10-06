Володимира Кличка запропонували включити до Міжнародної зали слави боксу

Легендарний український суперважковаговик Володимир Кличко (64-5, 53 КО) став претендентом на потрапляння до Міжнародної зали слави боксу в 2021 році.

На сторінці fighthubtv в Instagram з'явилася фотографія бланка для голосування. Його учасники зможуть вибрати до п'яти людей зі списку. Конкурентами Кличка-молодшого стали Флойд Мейвезер-молодший (50-0, 27 КО), Андре Уорд (32-0, 16 КО), Тімоті Бредлі (32-1-1, 12 КО) та інші великі боксери.

Нагадаємо, що легендарний українець є переможцем Олімпіади-1996 року в Атланті. Він також був володарем титулів WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015) і журналу The Ring (2009-2015).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше промоутер K2 Promotions Том Леффлер заявив, що Володимир Кличко є єдиним ветераном, який зміг би виступати на чемпіонському рівні в разі повернення в бокс.