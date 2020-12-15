Володимира Кличка внесли до Міжнародної зали боксерської слави

Легендарного українського боксера Володимира Кличка (64-5, 53 KO) внесли до Міжнародної зали боксерської слави. Офіційна церемонія відбудеться 14 червня 2021 року в Канастоті (США).

Разом із нашим співвітчизником до Зали вибрали американців Флойда Мейвезера і Андре Ворда.

Володимир Кличко – олімпійський чемпіон 1996 року. Відразу після цього тріумфу Володимир почав професійну кар'єру боксера. Його профідебют відбувся 16 листопада 1996 року в Гамбурзі, де він уже в 4-му раунді нокаутував мексиканця Фабіана Мезу.

У різні роки Доктор Сталевий Молот завойовував чемпіонські пояси за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015).

За час володіння титулом чемпіона світу у важкій вазі бої Кличка регулярно збирали від 300 до 500 мільйонів телеглядачів у всьому світі.

Володимир домінував у суперважкій вазі впродовж десяти років. Провів більше боїв за пояси в супертяжах, ніж будь-хто в історії (29).

З 2006 по 2015 рік він володів титулом 9 років, 7 місяців і 7 днів, довше, ніж будь-який чемпіон у важкій вазі, крім Джо Луїса. Кличко посів третє місце за кількістю успішних захистів титулів поспіль (18), поступившись лише Луїсу (25) і Ларрі Голмсу (20).

"Для мене велика честь бути членом Зали слави. Для всіх чемпіонів велика честь і щастя бути обраним. Це приголомшливо", – сказав Кличко-молодший.

Нагадаємо, що Віталія Кличка внесли до Зали слави в 2018 році.

Свій останній поєдинок Володимир Кличко провів у квітні 2017 року, програвши технічним нокаутом Ентоні Джошуа. Кличко завершив кар'єру в серпні 2017-го в 41 рік.

За всю свою кар'єру Володимир переміг 23 боксерів за титул чемпіона світу у важкій вазі, побивши рекорд 21 переможених суперників, що належав Джо Луїсу і Мухамеду Алі. Також, Кличко володів титулом чемпіона світу впродовж 4 382 днів (12 років), що є найкращим показником за всю історію важкого дивізіону.

Є рекордсменом за кількістю перемог в боях за титул абсолютного чемпіона, а також володарем найдовшої серії захистів абсолютного титулу в історії двох найпопулярніших бойових видів спорту, професійного боксу і змішаних єдиноборств.

Після цього преса спекулювала на темі повернення Володимира в бокс. Мотивацією називалося бажання побити рекорд Джорджа Формана, проте українець дав чітку відповідь, що не збирається більше боксувати на професійному рингу.