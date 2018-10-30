''Володимир ненавидів це'': Тайсон Ф'юрі розкрив таємницю відносин із Кличком

Британський супертяж Тайсон Ф'юрі ще за п'ять років до бою із Володимиром Кличком пообіцяв українцю його побити. При цьому тренер нашого прославленого чемпіона Емануель Стюард саме у "Циганському королі" бачив спадкоємця свого підопічного, що не подобалося Кличку-молодшому.
"Ніхто, крім мене і мого брата, не думав, що я зможу побити Кличка. Але я завжди вірив, що зможу це зробити. Я навіть сказав Володимиру, коли мені було 22, що одного разу поб'ю його. А Емануель Стюард сказав йому, що Тайсон Ф'юрі — спадкоємець його трону. Володимир ненавидів це", — розповів Ф'юрі в інтерв'ю Daily Star.
Нагадаємо, що бій Тайсона Ф'юрі і Володимира Кличка відбувся у листопаді 2015 року та завершився перемогою британця одноголосним рішенням суддів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайсон Ф'юрі зробив відверте зізнання про те, як Володимир Кличко довів його до глибокої депресії.
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